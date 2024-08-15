Поезд сошел с рельсов в Оренбургской области. Вагоны влетели в здание
Baza: грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области
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В Оренбургской области с рельсов сошел грузовой поезд. В результате произошедшего вагоны влетели в здание возле путей, сообщает Baza.
На месте происшествия находятся оперативные службы.
Опубликовано также видео происшествия. На нем можно увидеть разрушенное здание возле ж/д путей и рядом с дачными домами.
Возле места происшествия собралось множество людей. Видны машины скорой помощи и полиции.