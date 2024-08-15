Поезд сошел с рельсов в Оренбургской области. Вагоны влетели в здание

В Оренбургской области с рельсов сошел грузовой поезд. В результате произошедшего вагоны влетели в здание возле путей, сообщает Baza .

На месте происшествия находятся оперативные службы.

Опубликовано также видео происшествия. На нем можно увидеть разрушенное здание возле ж/д путей и рядом с дачными домами.

Возле места происшествия собралось множество людей. Видны машины скорой помощи и полиции.