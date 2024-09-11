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Поезд сошел с рельсов в Белгородской области из-за террористического акта

Следователи работают на месте схода вагонов поезда с рельсов на 697 км перегона Новый Оскол — Волоконовка в Белгородской области, сообщает пресс-служба СКР.

10 сентября из-за вмешательства в работу ж/д транспорта с рельсов сошли тепловоз грузового поезда и 11 порожних вагонов. Машинист и его помощник не пострадали в инциденте.

Следователь осматривает место ЧП. Также специалисты планируют установить все обстоятельства, причины и условий схода поезда, выявляются лица, которые совершили преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба).