Поджигатель военного аэродрома в Липецке получил 9 лет тюрьмы

Суд приговорил 19-летнего липчанина к 9 годам тюрьмы за госизмену

Военный суд признал 19-летного жителя Липецкой области Всеволода Куликова виновным в госизмене и попытке теракта на армейском аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

На выездном заседании в Липецке судья 2-го Западного окружного военного признал студента виновным в покушении на госизмену, в попытке поджога военного аэродрома.

Также следствием доказана и попытка примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Легион „Свобода России“.

Молодого человека приговорили к 9 годам лишения свободы. При этом решение суда еще можно обжаловать.