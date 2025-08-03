Подземные толчки ощущались в районе Манхэттена

сегодня в 05:58

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3.0 в непосредственной близости от Нью-Йорка, сообщает RT .

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился всего в 18 км к северо-западу от центра мегаполиса и в 13 км от Манхэттена, при этом очаг залегал на глубине 10 км.

«Для Нью-Йорка это необычное событие, хотя магнитуда не представляет серьезной опасности», — пояснили в EMSC.

Город с населением 8,8 млн человек редко сталкивается с сейсмической активностью, поэтому даже слабые толчки вызывают повышенное внимание.

Это землетрясение стало частью глобальной сейсмической активности — более мощные толчки зафиксировали в Мексике (5.7) и у берегов Японии (5.6). В апреле 2024 года Нью-Йорк уже пережил редкое для региона землетрясение магнитудой 4.8, которое стало самым сильным за последние 140 лет.

По предварительным данным, сегодняшние подземные толчки не вызвали разрушений или пострадавших.