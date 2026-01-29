Подушка спасла жизнь мужчины в Таиланде при обстреле его дома

В Таиланде мужчина остался жив после того, как в его жилище попали две пули, благодаря счастливой случайности и подушке, которая задержала одну из гильз внутри себя, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Thaiger.

Происшествие случилось днем 20 января в провинции Аюттхая. 31-летний Вирасак Вичиткарнпана отдыхал после работы в ночную смену, когда раздались выстрелы.

Проснувшись, он заметил, что его кровать и пол усыпаны обломками цемента и пылью. Кроме того, он обнаружил отверстие в стене и разбитое стекло в окне.

«Гильза серебряного цвета была найдена за пределами спальни, а золотистая — внутри подушки», — сообщает издание.

Вирасак считает, что снаряды могли быть выпущены из разного оружия. Его дом находится на расстоянии около 2 км от населенного пункта. Мужчина проживает с супругой, престарелым отцом, братом и его женой. Он обеспокоен, поскольку у его семьи нет врагов или конфликтов с соседями.

Вичиткарнпана подал заявление в правоохранительные органы, но пока не получил никакой реакции. Тогда он разместил в соцсетях фото повреждений, стремясь привлечь внимание общественности и властей к этому необычному инциденту.

