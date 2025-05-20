Подушка безопасности пробила артерию россиянину на Филиппинах, теперь он инвалид

Подушка безопасности Honda превратила туриста из РФ в инвалида на Филиппинах

Подушка безопасности автомобиля Honda повредила сонную артерию туристу из РФ на Филиппинах и превратила его в инвалида. Мужчину парализовало, его не могут транспортировать в Россию уже третий месяц, сообщает SHOT .

47-летний Максим с сыном попали в аварию в конце февраля 2025 года. На перекрестке их Honda 2009 года выпуска врезалась во внедорожник, которым управлял житель Филиппин. Он проигнорировал красный сигнал светофора и проехал на него.

В салоне Honda сработала подушка безопасности. Из нее, по словам представителя семьи, выскочила железная деталь. Она сломала Максиму челюсть и пробила артерию.

Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пострадавший живет благодаря ему до сих пор. У Максима парализовало обе руки. Двигается исключительно одна нога, да и то на 45%.

Врачи на Филиппинах требуют от семьи оплатить долг за лечение — 8 млн рублей. Транспортировать мужчину в РФ нет возможности. Супруга все еще находится с мужчиной на острове. Дети вернулись в Россию.