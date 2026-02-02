В Азовском море у побережья Крыма 2 февраля было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,8, сообщает kp.ru со ссылкой на Евразийский сейсмический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр стихийного бедствия находился на глубине 10 км. Подземные толчки были зафиксированы в 80 км от Керчи и в пределах 36 км от Щелкина.

Единая геофизическая служба РАН отметила, что толчок был зарегистрирован в 12:47.

Сейсмическая активность ощущалась не только на полуострове, но и в Мариуполе в Донецкой Народной Республике.

«На 8 этаже очень ощутимо было! 23 микрорайон. Сразу подумала, что взрывная волна… Уже в интернете увидели, что был подземный толчок в Азовском море, сейсмоактивность. В последний раз такое было несколько лет назад», — рассказала жительница Жовтневого района.

Другие перепуганные пользователи писали: «На 9-м этаже ощутимо», «Почувствовала тоже как дом шатнулся», «Ощутимо было, 4 этаж, 17-й микрорайон», «Приморский район, Лунина. Трясло 5-й этаж нашей девятиэтажки. Я аж с кровати вскочила», «Кронштадтская, трухануло хорошо, 2 этаж. Перепугалась», «Я думал, что это мне показалось, сидя на рабочем месте. Себе не поверил сначала. Но когда зеркало затряслось, поверил. Район автостанции-2».

По сообщениям местных жителей, землетрясение в Мариуполе не вызвало каких-либо разрушений. Люди просто почувствовали небольшие толчки. Официальных данных о каких-либо последствиях не поступало.

