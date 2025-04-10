Подтоплены дома, дороги и мосты: в России продолжается весеннее половодье

В 14 субъектах России из-за половодья остаются подтопленными 8 жилых домов, 160 приусадебных участков, 28 мостов и 11 участков дорог, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

В России продолжается весеннее половодье. За сутки оказались подтопленными 2 жилых дома, 15 приусадебных участков и 3 участка дорог.

Кроме того, на некоторых реках уровень воды превысил отметку опасного явления.

Речь идет о реке Чулым у села Новобирилюссы в Красноярском крае, а также о реке Чумыш у села Ельцовка в Алтайском крае. Также вода поднялась уже на 0,8-1,9 м в Омской, Кемеровской, Томской, Иркутской областях и в Приморском крае. Местами затоплена пойма.

Как прогнозируют синоптики, с 16 по 18 апреля вода достигнет отметки опасного явления на реке Ишим у села Ильинка в Тюменской области, до 12 апреля — на реке Бурла в Алтайском крае. А в Иркутской области до 14 апреля будет вскрытие реки Бирюса.

Ранее в Москве сообщили, что в столице период половодья прошел штатно. К нему готовились заранее.