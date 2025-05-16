«Постриг под ноль»: доверчивый москвич отдал парикмахеру Гаджи 22 млн руб

Житель Москвы по имени Артем рассказал полиции, что с 2021 года отдал своему приятелю-парикмахеру Гаджи примерно 22 000 000 рублей. Барбер подружился с москвичом и просил у него деньги на открытие бизнеса, смену внешности в Узбекистане, взятки и прочее, сообщает Baza .

Мужчины познакомились еще в 2016 году, когда Артем пришел к Гаджи на стрижку. Молодые люди обзавелись приятельскими отношениями, и в 2021 году барбер предложил товарищу вложиться в открытие новой парикмахерской. Тогда Артем инвестировал 600 тысяч рублей, а Гаджи пообещал ежемесячно отдавать ему по 25 тысяч рублей. Более полугода парикмахер отдавал другу «процент», однако позже начал предлагать деловому партнеру новые идеи.

С того момента Гаджи уговорил Артема вложиться в бизнес по перевозке зерна, алкогольный бизнес и кофейню, а также брал у него средства в долг. В один из раз он даже попросил у товарища 6 млн рублей на взятку и деньги, чтобы сбежать в Узбекистан, сменить там внешность и получить новые документы.

Гаджи казался Артему состоятельным человеком. У него якобы было три иномарки BMW и участок в 19 гектаров, и парикмахер даже показывал другу документы, подтверждающие это. Более того, он обещал передать Артему эти машины и землю «по бартеру».

Однако со временем Гаджи так и не возвращал деньги. В итоге Артем подсчитал, что за годы дружбы отдал своему товарищу 22 млн рублей, после чего решил обратиться в полицию.