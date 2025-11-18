сегодня в 08:52

Подросток в Воронеже пытался отрезать себе член, потому что он ему надоел

В Воронеже 14-летний подросток чуть не провел самокастрацию дома, потому что ему надоел член, сообщает Baza .

Мальчик пытался отрезать свой половой орган по некой «инструкции». Однако кровь начала хлестать так сильно, что подросток потерял сознание у себя в комнате.

Пострадавшего вовремя обнаружила сестра и вызвала скорую помощь. Врачи спасли и жизнь подростку, и его детородный орган.

Ранее мальчик якобы говорил родным, что хочет «лишиться своего достоинства». Однако после неудавшейся самокастрации уже считает иначе.

«В том направлении он больше не двигается», — подчеркнула его мама.

