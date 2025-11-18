Подросток в Воронеже пытался отрезать себе член, потому что он ему надоел
В Воронеже 14-летний подросток чуть не провел самокастрацию дома, потому что ему надоел член, сообщает Baza.
Мальчик пытался отрезать свой половой орган по некой «инструкции». Однако кровь начала хлестать так сильно, что подросток потерял сознание у себя в комнате.
Пострадавшего вовремя обнаружила сестра и вызвала скорую помощь. Врачи спасли и жизнь подростку, и его детородный орган.
Ранее мальчик якобы говорил родным, что хочет «лишиться своего достоинства». Однако после неудавшейся самокастрации уже считает иначе.
«В том направлении он больше не двигается», — подчеркнула его мама.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.