Подросток в Москве набросился с ножом на охранника и порезал 2 полицейских

Фото - © Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

сегодня в 10:12

Подросток ударил ножом охранника ТЦ и 2 сотрудников полиции в Москве

В торговом центре на Ореховом бульваре в Москве 16-летний подросток два раза пырнул ножом охранника, а затем порезал двух полицейских, которые пришли его задержать. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») — два эпизода. Нападение произошло 23 ноября.

Охранник торгового центра сделал подростку замечание. Затем он ударил сотрудника ТЦ ножом минимум два раза. Довести умысел до конца не вышло, поскольку пострадавшему оказали помощь врачи и отвезли в одну из больниц Москвы.

23 ноября работники полиции выясняли, где находится подросток. Во время задержания он порезал руки двум сотрудникам МВД.

Подозреваемого задержали и привезли в отдел.

Пресс-служба прокуратуры Москвы отметила, что расследование уголовного дела находится у нее на контроле. По данным ведомства, подросток 2008 года рождения.

