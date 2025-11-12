Подросток угнал у матери Range Rover и поехал к девушке в Краснодар

Мать 15-летнего парня уехала в подмосковную Рузу, а он угнал ее Range Rover и поехал к 12-летней девушке в Краснодар. Там забрал возлюбленную, и они отправились к приятелям в станицу Каневская, сообщает РЕН ТВ .

Мать пожаловалась на пропажу машины в полицию. Работники ППС заметили авто на выезде из станицы.

Школьник не стал останавливаться по требованию полицейских. Он пытался уйти от преследования через поле. Сотрудники правоохранительных органов ехали за молодым человеком до остановки.

Подростка с девушкой забрали в отделение полиции. Молодой человек признался, что у семьи также есть квадроцикл, багги и гольф-кар.

