сегодня в 12:27

Подросток раздробил кости при попытке ударить по груше силометра в Подмосковье

В Подмосковье 17-летний парень попытался ударить по груше силометра, но промазал и попал по металлическому автомату. В результате несовершеннолетний раздробил кости руки, сообщает SHOT .

Подросток решил измерить свою силу на аттракционе. Он хотел ударить по груше, но промахнулся и угодил рукой по металлическому основанию игрового автомата.

После этого парню понадобилась медицинская помощь. Его доставили в Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу.

Подростку диагностировали открытый перелом двух костей со смещением отломков. Медикам пришлось собирать по частям отбитую кисть. Они прооперировали руку и восстановили правильное анатомическое положение костей благодаря фиксации стержнями.

На данный момент пострадавший восстанавливается дома. Ему в будущем потребуется еще одно хирургическое вмешательство, чтобы удалить металлические конструкции из руки.