Подросток напал с ножом на людей в Англии
Два ребенка погибли в результате резни в английском Саутпорте
Два ребенка погибли, девять человек ранены в результате резни в английском Саутпорте, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.
«Двое детей погибли и девять получили ранения сегодня утром в результате нападения с ножом в Саутпорте», — указано в публикации.
Отмечается, что происшествие не является терактом. По делу о нападении задержан 17-летний подросток. С ним работают следователи.
По данным английских журналистов, шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии.
Мотивы подозреваемого в публикации не указаны.