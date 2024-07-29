Подросток напал с ножом на людей в Англии

сегодня в 22:29

Два ребенка погибли в результате резни в английском Саутпорте

Два ребенка погибли, девять человек ранены в результате резни в английском Саутпорте, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

«Двое детей погибли и девять получили ранения сегодня утром в результате нападения с ножом в Саутпорте», — указано в публикации.

Отмечается, что происшествие не является терактом. По делу о нападении задержан 17-летний подросток. С ним работают следователи.

По данным английских журналистов, шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Мотивы подозреваемого в публикации не указаны.