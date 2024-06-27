Подросток-мигрант камнем разбил голову 6-летней девочке в Подмосковье

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В Сети появилось фото 6-летней девочки с окровавленной головой из Ленинского округа Подмосковья. В нее бросил камень 12-летний уроженец одной из республик Средней Азии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские в ходе мониторинга Сети выявили публикацию, в которой представлены последствия причинения телесных повреждений 6-летней девочке из Ленинского округа. На фото, которые появились в интернете, видна окровавленная голова малышки.

По предварительной информации, в деревне Андреевское на ул. Рябиновой, несовершеннолетний мальчик бросил в девочку камень. Родители девочки отвезли ее в больницу.

Правонарушитель был установлен. Им оказался 12-летний уроженец одной из республик Средней Азии. Материалы дела переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.

Обстоятельства причинения телесных повреждений девочке выясняются.