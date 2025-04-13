Подросток готовил взрывы и расстрел одноклассников в Донецке

сегодня в 06:05

Спецслужбы пресекли подготовку теракта в одной из школ Донецка, сообщает РИА Новости .

Ученик, находившийся под влиянием идеологии запрещенного движения «Колумбайн»*, планировал взорвать два самодельных взрывных устройства в здании школы.

В ходе обыска в телефоне подростка обнаружены инструкции по изготовлению укороченной снайперской винтовки, а также материалы экстремистского и террористического содержания. На допросе задержанный признался, что мотивом преступления стала месть одноклассникам за плохие отношения.

«У меня не было другого выхода», — заявил подросток, объясняя свои намерения.

Родителей школьника привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

*Движение «Колумбайн» признано террористическим и запрещено на территории Российской Федерации.