Подростку разорвало желудок после эксперимента с колой и ментосом в Петербурге

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток разорвал себе желудок после повторения опасного челленджа с колой и конфетами «Ментос», сообщает ИА «Регнум» .

Об этом рассказал местный фельдшер скорой помощи в соцсети.

Друг пострадавшего рассказал, что они увидели в Сети видеоролик, где молодой человек выпил литр колы и съел упаковку «Ментоса», а затем делал громкие отрыжки. Подростки решили повторить.

Сразу же после газировки и конфет у пострадавшего мальчика из носа и рта начала идти пена, а потом — рвота с кровью. Как рассказали друзья, их приятель кричал от острой, сильной боли. Подростки сразу же вызвали скорую помощь.

«Доктор, осмотрев парня, вынес неутешительный вердикт, что у него доскообразный живот. Скорее всего, была язва, а этот эксперимент спровоцировал разрыв желудка», — поделился фельдшер.

Пациенту немедленно провели экстренную операцию. Врачи удалили у подростка часть стенки желудка. Сейчас его жизнь вне опасности, но здоровье мальчика было серьезно подорвано.

