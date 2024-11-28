Подростки закидали бутылками и изрисовали посольство Швеции в Москве

Утром 28 ноября подростки закидали бутылками с краской и изрисовали посольство Швеции в Москве, злоумышленников по горячим следам задержала полиция, сообщает SHOT .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как молодые люди подошли к диппредставительству и бросили в него несколько бутылок, затем спокойным шагом направились в сторону. В это время злоумышленников заметила местная полиция и задержала их.

Во время задержания один из подростков начал разрисовывать будку охранника, его тут же скрутили. Злоумышленников уже начали допрашивать, но они пока не говорят, зачем разрисовали здание посольства Швеции.

Коммунальщики уже начали отмывать краску. Уточняется, что пострадал только фасад здания. Жертв среди людей нет.