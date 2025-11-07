Подростки создали «Бойцовский клуб» и ломают себе кости во дворах Краснодара

В Краснодаре подростки создали «бойцовский клуб». Они ломают кости и разбивают друг другу лица во дворе, сообщает Baza .

Жители нескольких районов Краснодара пожаловались на огромную группу подростков, состоящую из примерно 30 человек. Им от 12 до 16 лет.

По словам очевидцев, подростки устраивают сборы по вечерам во дворах и организовывают драки. Преимущественно делают это в местах, где отсутствуют камеры видеонаблюдения.

Жестокие избиения подростки снимают на камеру и публикуют в интернете. Уже пострадали не менее четырех подростков.

14-летнюю девочку избили так сильно, что она потеряла сознание. К тому же у нее обнаружили перелом носа, выбитые зубы, гематомы по всему телу.

Однажды мужчина сделал подросткам замечание, но его тоже избили. После атаки он утратил память.

Глава группы подростков — некая 16-летняя девушка с выбитыми зубами и стрижкой каре, которой нравится драться. Ее считают организатором боев. Почти все участники, в том числе и эта девушка, занимаются боевыми искусствами.

Родители пострадавших пожаловались в полицию. Они обратятся и в Следственный комитет.

На опубликованных записях видно, что подростки становятся кругом и оставляют пустое пространство внутри. Таким образом они создают некое подобие арены. На ней молодые люди дерутся.

