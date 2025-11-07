Подростки создали «Бойцовский клуб» и ломают себе кости во дворах Краснодара
В Краснодаре подростки создали «бойцовский клуб». Они ломают кости и разбивают друг другу лица во дворе, сообщает Baza.
Жители нескольких районов Краснодара пожаловались на огромную группу подростков, состоящую из примерно 30 человек. Им от 12 до 16 лет.
По словам очевидцев, подростки устраивают сборы по вечерам во дворах и организовывают драки. Преимущественно делают это в местах, где отсутствуют камеры видеонаблюдения.
Жестокие избиения подростки снимают на камеру и публикуют в интернете. Уже пострадали не менее четырех подростков.
14-летнюю девочку избили так сильно, что она потеряла сознание. К тому же у нее обнаружили перелом носа, выбитые зубы, гематомы по всему телу.
Однажды мужчина сделал подросткам замечание, но его тоже избили. После атаки он утратил память.
Глава группы подростков — некая 16-летняя девушка с выбитыми зубами и стрижкой каре, которой нравится драться. Ее считают организатором боев. Почти все участники, в том числе и эта девушка, занимаются боевыми искусствами.
Родители пострадавших пожаловались в полицию. Они обратятся и в Следственный комитет.
На опубликованных записях видно, что подростки становятся кругом и оставляют пустое пространство внутри. Таким образом они создают некое подобие арены. На ней молодые люди дерутся.
