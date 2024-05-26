Подростки разгромили лагерь «Орленок» в Башкирии в последний день смены

13 и 14-летние подростки выбили двери и окна, разбили раковины, разбросали матрасы и разорвали москитные сетки в лагере «Орленок» в Башкирии, сообщает Mash .

В лагере отдыхали ребята из Белгорода. 19 дней смены они вели себя хорошо: ездили на экскурсии, принимали участие в соревнованиях. Но в 20-й день они разнесли лагерь.

Во время беспорядков, учиненных подростками, из окон вылетали стулья, рвались москитные сетки, а в комнатах царил полный кавардак. На замечания взрослых они не реагировали.

В лагере комментировать произошедшее отказались.