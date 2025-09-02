Подростки прострелили ногу 14-летнему парню на спортплощадке в Москве

На спортивной площадке на юге столицы подростки прострелили ногу 14-летнему парню из пневматического пистолета, сообщает пресс-служба СКР.

В СМИ написали, что, что мальчик тренировался на спортивной площадке на юге Москвы. Туда пришли незнакомые подростки от 14 до 16 лет, один из них выстрелил ему в ногу из пневматического пистолета.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по столице Дмитрию Беляеву доложить о ходе проводимого расследования. Ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате.