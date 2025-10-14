сегодня в 21:35

Подростки подожгли дворового кота в Домодедове, полиция начала проверку

В процессе онлайн-мониторинга сотрудники полиции городского округа Домодедово обнаружили в Сети информацию о том, что группа подростков подожгла дворового кота, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений или обращений в полицию по данному происшествию, ведется разбирательство.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личности причастных к преступлению и выясняют все детали случившегося. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

На момент публикации заметки о судьбе кота, которого подожгли дети, ничего неизвестно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.