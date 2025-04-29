Подростки незаконно проникали в бомбоубежища в Нижнем Новгороде

Правоохранительные органы установили личности подростков, которые самовольно проникли в сооружения гражданской обороны, находящиеся на территории Нижнего Новгорода, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент вызвал бурную реакцию общественности после того, как в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее, как группа несовершеннолетних незаконно пробирается в бомбоубежище в Канавинском районе и совершает кражу противогазов.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что эти же подростки совершили несанкционированное проникновение еще как минимум в 4 аналогичных объекта, расположенных в Нижегородском и Советском районах города.

С несовершеннолетними правонарушителями проведены разъяснительные беседы. Помимо этого, на их родителей составлены протоколы об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

В данный момент осуществляется оценка размера ущерба, нанесенного в результате действий подростков.