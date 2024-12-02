Подростки напали на электричку в Подмосковье

Несколько подростков напали на электропоезд в Московской области. Они били по двери кабины, пытаясь выломать ее, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

По предварительным данным, инцидент произошел, когда электричка остановилась на станции Воронок в городском округе Щелково. Компания подростков находилась на пассажирской платформе. Ребята скрывали лицо за черными масками.

В какой-то момент подростки стали со всей силы бить ногами по двери электрички, пытаясь ее выломать. Один из них пытался выломать окно. Судя по опубликованным кадрам, подростки пытались попасть в кабину. Все происходящее записывали на камеру изнутри поезда.

Проникнуть внутрь хулиганам, которые все это время матерились и показывали неприличные жесты, не удалось, так как поезд начал движение.