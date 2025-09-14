сегодня в 09:37

Подростки избили мужчину после ссоры в Пушкине

Полицейские разбираются в обстоятельствах драки, которая произошла на улице Тургенева в Пушкине, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Ранее «МК: срочные новости» писал, что семь подростков вечером 13 сентября до крови избили 47-летнего мужчину.

Приехавшие к месту инцидента полицейские установили, что между ребятами и мужчиной произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В результате этого мужчина 1978 года рождения получил телесные повреждения и обратился в больницу.

Семерых участников драки доставили в ОВД. Ими оказались горожане в возрасте от 16 до 19 лет.

Силовики выясняют, были ли другие участники конфликта.