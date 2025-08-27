Подростки гоп-стоперы держат в страхе микрорайон и 2 поселка в Уфе

Подростки в Уфе держат в страхе микрорайон и поселок. Они сильно избивают людей, занимаются вымогательством денег и ездят без номеров, сообщает Baza .

Один подобный инцидент произошел с Элиной. 13 августа ее 16-летний сын Т. пошел в круглосуточный магазин.

По пути его встретили подростки, среди которых оказались и знакомые ребенка. Парень работал в спортклубе, поэтому деньги у него были. Подростки знали об этом и начали вымогать средства.

Т. отказался давать деньги. Но подростки пошли за ним и требовали отдать им смартфон.

Рядом с детской площадкой Т. начали избивать. Его били руками и ногами. У парня обнаружили сотрясение мозга, два сломанных позвонка, ушибы и закрытый перелом носа.

Т. лежит в больнице. Он не может ходить без специального корсета. На восстановление понадобится три-четыре месяца.

Элина отметила, что жители микрорайона «Сосны», деревни Алексеевка и поселка «8 Марта» многократно сообщали в полицию о «подростковой ОПГ». Ее участники пугают женщин, занимаются гоп-стопом и ездят без номеров. Но силовики только лишь проводят с подростками беседы.

Официальной информации в настоящий момент нет.