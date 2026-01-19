Подражатели «банды GTA» отобрали машину у водителя в Подмосковье

Предварительно известно, что молодой водитель с братом-школьником возвращались домой, когда за ними началась погоня. Неподалеку от коттеджного поселка «Подолье» их резко подрезала другая машина, из которой выскочили трое неизвестных. Представившись сотрудниками полиции, они окружили автомобиль и потребовали от водителя выйти.

Когда молодой человек попросил предъявить документы, подтверждающие их полномочия, нападавшие принялись крушить машину, сопровождая свои действия угрозами убийством. Затем они разыграли инсценировку аварии: один из злоумышленников внезапно запрыгнул на капот, имитируя наезд. В это время в салоне находился младший брат водителя и все видел.

Воспользовавшись моментом, когда нападавшие ослабили хватку, водитель быстро открыл окно и помог младшему брату убежать. Однако злоумышленники сразу же переключили внимание на него и начали избивать через окно. Спасли водителя случайные проезжающие, которые привлекли внимание преступников громкими сигналами. Воспользовавшись замешательством злоумышленников, пострадавший выключил зажигание транспорта, забрал документы и сбежал. О случившемся он заявил в полицию уже из дома. На момент публикации заметки о судьбе автомобиля ничего не сообщается.

Ранее похожим образом действовала преступная группа, получившая название «банда GTA», которая в начале 2010-х годов совершала убийства и грабежи водителей на трассе М-4 «Дон». В 2018 году участники группировки были осуждены и получили длительные сроки заключения, а четверо главарей были приговорены к пожизненному заключению.

