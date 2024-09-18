Подразделения ВСУ попали в «огневой мешок» в Курской области

сегодня в 13:09

Военкоры заявили, что ВСУ попали в подготовленный «огневой мешок» под Курском

Крупные группы украинских сил были разгромлены на участке Новый Путь — Вольфино в Курской области, заявили военкоры Telegram-канала «МИГ России». Противник пошел в атаку и попал в подготовленный ВС РФ «огневой мешок», сообщает «Царьград» .

Журналисты проекта пишут, что на указанном участке силы вторжения понесли «гигантское количество» потерь в личном составе и бронетехнике. Боестолкновение военные корреспонденты назвали «феерическим разгромом» украинских формирований.

«Кадры вскоре будут опубликованы кем положено, в том числе военкорами. Даже судя по видео, это нечто невероятное», — отметили в «МИГ России».

Авторы канала «Дневник Десантника» также заявили, что российские военные предугадали действия боевиков ВСУ «у границы в районе Новый Путь-Вольфино», благодаря чему заманили противника в ловушку и накрыли огнем.