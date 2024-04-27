Подполье: Бурштынская ТЭС на Украине поражена ударом ВС РФ

сегодня в 10:56

По данным пророссийского подполья, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области Украины была поражена в результате удара ВС России, сообщает ТАСС.

Данная ТЭС является одной из крупнейших тепловых электростанций на Украине.

В Ивано-Франковской области в субботу взрывы прогремели в городе Буртыш, где находится Бурштынская ТЭС.

По словам подпольщиков, в Днепропетровске зафиксировали 5 прилетов. Помимо этого, сильный удар с детонаций произошел в Кривом Роге.