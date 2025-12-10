Подозрительный сверток с надписью «Открой» увидели на детской площадке в Москве

В московском Саларьеве на детской площадке обнаружили подозрительный сверток с надписью «Открой». Местные жители позвонили силовикам, сообщает « Осторожно, Москва ».

На место происшествия приехало две машины полицейских. Также прибыли кинологи. Они организовали проверку. После нее стало понятно, что сверток не несет угрозы.

Оцепление сняли. Сверток выкинули.

Судя по фото, объект лежал посередине площадки. Сверток был маленький по габаритам. В нем находилось нечто выпуклое. Снаружи объект обернули бумагой с надписью «Открой».

