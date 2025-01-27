Подозреваемый в убийстве экс-начальник УВД Озер умер в столичном СИЗО

В одном из следственных изоляторов Москвы в возрасте 68 лет скончался бывший начальник УВД подмосковных Озер Анатолий Камышов, подозреваемый в убийстве, сообщает «МК: срочные новости» .

Громкая криминальная история, в которой, по версии следствия, оказался замешан экс-силовик, произошла в 2002 году. Тогда при взрыве автомобиля погиб глава администрации Озерского района Владимир Сащихин.

После этого Камышов, возглавлявший в «нулевых» годах УВД в Озерах, стал главным подозреваемым в подрыве автомобиля. Однако доказать ничего не смогли — было недостаточно улик.

Но осенью прошлого года бывший начальник милиции все-таки был арестован по подозрению в громком убийстве, однако до суда он не дожил — подвело сердце.