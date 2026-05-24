Подозреваемый в стрельбе у Белого дома госпитализирован в критическом состоянии

Подозреваемый в стрельбе у Белого дома выжил, он госпитализирован, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Отмечается, что «подозреваемый находится в критическом состоянии». При стрельбе также был ранен еще один человек. Предварительной известно, что это был прохожий. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее вооруженный человек стал стрелять возле Белого дома. Сотрудники Секретной службы США открыли ответный огонь.

Инцидент произошел на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню.

