Подозреваемые в убийстве студента в Омске сменили пол* по паспорту

Александр Т. исчез летом. Его мать заявила о пропаже 21 июня. Позднее тело студента нашли на пустыре около Сыропятского тракта. На нем были ножевые ранения.

По подозрению в убийстве были задержаны шесть человек в возрасте 22-24 лет, среди которых две девушки. По основной версии, они специально приехали в Омск, чтобы расправиться с парнем из личных неприязненных отношений.

Обвиняемые были арестованы. Они проходят экспертизу на психологическую вменяемость.

В силовых структурах отметили, что двое из фигурантов сидели на гормонах* для смены пола*. У них остались первичные половые органы, но начала расти грудь. Также эти подозреваемые отрастили длинные волосы и сменили пол* по паспорту.

По данным следствия, обвиняемые заранее спланировали убийство и продумали свое алиби. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования этого дела.

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