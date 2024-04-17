Подозреваемые в рекордной взятке экс-полицейские скрылись в Дубае

Экс-сотрудников элитного отдела МВД России заочно арестовали и объявили в международный розыск за взятку в 5 млрд рублей, пишет « Коммерсант ».

Бывший руководитель одного из подразделений управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий МВД России Георгий Сатюков и его подельник Дмитрий Соколов обвиняются в крупной взятке.

Как указано в материале, экс-силовики вымогали у одного из администраторов криптобиржи значительные суммы денег в криптовалюте примерно на 4,9 млрд рублей.

У подозреваемых нашли элитную недвижимость в России. По одной из версий, они могут скрываться в принадлежащих Сатюкову апартаментах в башне «Бурдж-Халифа» в Дубае.