Подорвавший автомобиль офицера Минобороны Серебряков* получил 25 лет колонии

Подорвавшего машину офицера Минобороны Евгения Серебрякова* отправили в колонию строгого режима на 25 лет. Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Также Серебрякова* оштрафовали на 1 млн рублей. Он совершил преступление в составе организованной группы. Против ее участников завели отдельное производство.

В марте прошлого года Серебряков* взял в тайнике в Подмосковье взрывчатку и радиотехнические устройства и переместил их в тайники в столичном регионе. С апреля по май 2024 года Серебряков* вместе с подельниками выяснили, где живет потенциальная жертва. Затем они следили за мужчиной, чтобы осуществить теракт и убить его.

Сделать это подельники не смогли. Машину в указанный период мужчина не использовал. Затем они выбрали в качестве жертвы теракта иного человека. С мая по июнь 2024 года они выяснили, где он живет и на чем передвигается.

После этого Серебряков* разведал место, где собирался совершить теракт. Также он проверил полученную информацию. Место снимал скрытно. Затем Серебряков* создал взрывчатку с дистанционным управлением по каналам связи. Ее установил под днищем машины потерпевшего, стоявшей на улице Синявинской.

Взрывчатку активировали утром 24 июля 2024 года. Мужчина и его жена были ранены. Еще повреждения получили шесть машин, среди них и принадлежащая потерпевшему. Приговор в законную силу не вступил.

По данным РИА Новости, после совершения преступления Серебряков* уехал в Турцию. Его задержали в Бодруме. В ночь на 26 июля Серебрякова* привезли в Москву. Мужчина признался сотрудникам ФСБ, что действовал под кураторством СБУ.

За убийство российского офицера ему обещали заплатить от 10 до 20 тыс. долларов и вручить украинский паспорт.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.