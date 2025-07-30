Подмосковный пенсионер две недели не замечал проткнувшую его живот проволоку

66-летний пенсионер из Красногорска в Московской области не заметил, что металлическая проволока проткнула его живот. Так он ходил две недели, сообщает SHOT .

Пенсионер очищал газонокосилку с помощью щетки из металла. Одна из ее частиц отлетела в него и вонзилась глубоко под кожу.

На протяжении двух недель мужчина ничего не замечал. Однако затем он почувствовал сильнейшую боль.

В больнице доктора обнаружили, что у пенсионера уплотнение пупка. Они обнаружили, что там застряла проволока, после чего достали ее. Мужчина в настоящее время чувствует себя хорошо.