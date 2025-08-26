Подмосковные лесничие нашли женщину, заблудившуюся в лесу

В пятницу вечером служба 112 получила тревожный звонок из Шараповского участкового лесничества филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес». Женщина отправилась в лес на «тихую охоту» одна и поскользнулась. Упала и получила серьезную травму — перелом ключицы, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

К счастью, у нее был при себе заряженный мобильный телефон. Она сумела дозвониться до спасателей и передать свои координаты.

На поиски незамедлительно выдвинулись:

старший участковый лесничий Шараповского участкового лесничества Алексей Казанин;

специалисты Мособлпожспаса;

спасатели аварийно-спасательной службы «Юпитер».

Женщина не теряла самообладания и оставалась на месте, что значительно ускорило ее обнаружение. Совместными усилиями поисковой группы она была быстро найдена. На место оперативно прибыла скорая медицинская помощь, и пострадавшей оказали всю необходимую помощь.

Этот случай — важное напоминание о правилах безопасности в лесу:

Сообщайте родным куда идете и когда планируете вернуться.

Одевайтесь по погоде и надевайте удобную, непромокаемую обувь.

Возьмите с собой: полностью заряженный телефон,power bank, компас или GPS-навигатор, свисток (для подачи сигнала), воду и небольшой перекус.

Если у вас есть хронические заболевания, обязательно возьмите необходимые лекарства.

Самое главное: в случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру 112, старайтесь четко описать местонахождение и не покидайте место до приезда помощи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.