Подмосковное «Бюро миграционных услуг» незаконно легализовало 1,5 тыс иностранцев

14 человек обвиняются в организации незаконной миграции в Подмосковье

В Подмосковье 14 гражданам, из них четверо — сотрудники ОВД, предъявлено обвинение в организации незаконной миграции, а еще в получении и даче взяток, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 2 ст. 322.1, ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ.

С января 2022 года по март текущего года организованная группа, состоящая из 10 жителей Балашихи, действовавших от имени несуществующего «Бюро миграционных услуг», начальника терпункта ОВМ МУ МВД РФ «Балашихинское», двоих подчиненных и стажера за свыше 1 млн рублей фиктивно поставили на миграционный учет более 1,5 тыс. иностранных граждан в жилье Реутова и Балашихи. Но фактически мигранты там не жили.

Затем злоумышленники помогли в выдаче гражданам других стран фиктивных сертификатов о якобы владении русским языком, знании истории страны и основ законодательства РФ. Еще они помогли получить другие документы, нужные для легализации на территории России.

12 обвиняемых заключили под стражу, еще двоих злоумышленников поместили под домашний арест.

Расследование данного уголовного дела продолжается.