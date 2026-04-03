«Подарок» за дочку: сбежавший в ФРГ боец ВСУ жестоко избил свою возлюбленную

Украинка пожаловалась на избиения от бойца ВСУ, сбежавшего с ней в Германию

Украинка Регина (имя изменено) поделилась в одной из соцсетей снимком мужчины — бойца ВСУ и Героя Украины, с которым она сбежала из страны и от которого забеременела. Недавно он зверски избил ее.

Девушка отметила, что поначалу ее возлюбленный бил только технику и вещи, мог причинить себе вред.

«Но через неделю после родов поднял руку и на меня. Два раза», — пожаловалась пострадавшая.

Также она рассказала, что приняла решение уйти от мужчины и копила деньги. 300 евро он у нее забрал, а сам сказал, что взял только 150. При этом утверждал, что вернет 100 евро, а 50 он потратил на поездку в больницу к ней и ребенку.

Пользователи посоветовали обратиться избитой к организациям, занимающимся помощью мамам с детьми и жертвам насилия.

Также украинка объяснила, что мужчина пил прописанные врачом таблетки, поэтому она думала, что все будет нормально, но через некоторое время лекарства прекратили действовать.

