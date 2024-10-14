Под завалами в Кузбассе нашли тело рабочего

В Беловском муниципалитете под завалами было найдено тело рабочего. Ночью 10 октября на угольном предприятии произошло обрушение породы на разрезе. Одному из работников удалось спастись, его доставили в больницу, сообщает Сiбдепо .

В Кузбасском Следственном комитете проинформировали о том, что процесс расследования уголовного дела в рамках статьи «Нарушение требований безопасности при выполнении работ» продолжается.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия продолжают трудиться как спасательные, так и следственные группы. В процессе расследования проводятся допросы свидетелей, осуществляется сбор важной технической документации и назначаются необходимые экспертизы. В ближайшем будущем планируется допросить руководство предприятия.

Пресс-служба УК Кузбассразрезуголь сообщила, что организация предоставит поддержку семье погибшего горняка.