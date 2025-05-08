Под Ульяновском 12 подросткам поплохело во время акции с портретами ветеранов

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12 детям стало плохо в ходе акции ко Дню Победы в Ульяновской области

В Ульяновской области 12-ти школьникам стало плохо во время крупного мероприятия накануне Дня Победы. В селе Большое Нагаткино проходил ежегодный «Парад Памяти», который посвящен героям Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru .

В момент шествия у многих детей начались судороги, недомогание. У некоторых закружилась голова.

Им оказали первую помощь. Детям предлагали выпить воды, но они не могли ее глотать. Пострадавших увезли в больницу. У них было повышенное артериальное давление.

Троих подростков оставили лечиться в стационаре. Одной девочке сделали внутривенное вливание.