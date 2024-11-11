Под украинскими Сумами нашли 13 жителей Курской области
Больше дюжины жителей Курской области нашли в Сумской области Украины
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Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что в Сумской области Украины нашли 13 жителей Курской области. Ведутся переговоры об их возвращении в Россию, сообщает ТАСС.
По словам уполномоченного по правам человека, информация о перемещенных под Сумы россиянах достоверно подтверждена. Сейчас представители России ведут переговоры с украинскими коллегами, чтобы добиться возвращения курян в Россию.
Ранее Татьяна Москалькова встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Уполномоченные по правам человека помогли переправить в Россию 91-летнюю женщину и обменялись письмами от пленных к их родным.
Встреча Москальковой и Лубинца состоялась в Белоруссии при содействии белорусского парламента.