Под Тюменью будут судить курильщика за вандализм в поезде

В Тюменской области будут судить пассажира поезда Новый Уренгой — Уфа, который во время поездки совершил акт вандализма. 37-летний безработный мужчина кулаком разбил окно поезда, чтобы покурить, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Предварительно известно, что инцидент произошел в июле 2025 года. Находясь в поезде, мужчина попытался выйти на платформу для курения. Времени на этот процесс во время стоянки поезда ему оказалось недостаточно, но проводник воспрепятствовала его выходу.

В итоге из-за сильного желания курить обвиняемый разбил кулаком стекло в тамбуре, чтобы удовлетворить свою потребность. Теперь ему предъявлено обвинение по статье 214, часть 1 УК РФ (вандализм, а именно повреждение имущества в общественном транспорте).

Материалы уголовного дела переданы мировому судье Тобольского района. Обвиняемому может быть назначено наказание в виде исправительных работ сроком до одного года.

