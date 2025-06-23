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Хинштейн: главу военной полиции убили при попытке задержать мародеров под Суджей

В Суджанском районе убит начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным Жара. Он погиб при попытке задержать мародеров, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

Жарова убили в воскресенье, 22 июня. Подозреваемые в расправе задержаны, заявил врио руководителя региона.

Начальник военной полиции помогал жителям курского приграничья, которые решили остаться в регионе. Он служил в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах.

«Его героический поступок — яркий пример преданности и истинного патриотизма. Он смело и самоотверженно служил своей Родине до последнего дня», — написал Хинштейн.

Врио губернатора пообещал оказать помощь родным погибшего. Хинштейн добавил, что Жарова следует представить к государственной награде посмертно.