Под Суджей мародеры убили начальника военной полиции — Хинштейн
Фото - © скриншот
В Суджанском районе убит начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным Жара. Он погиб при попытке задержать мародеров, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Жарова убили в воскресенье, 22 июня. Подозреваемые в расправе задержаны, заявил врио руководителя региона.
Начальник военной полиции помогал жителям курского приграничья, которые решили остаться в регионе. Он служил в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах.
«Его героический поступок — яркий пример преданности и истинного патриотизма. Он смело и самоотверженно служил своей Родине до последнего дня», — написал Хинштейн.
Врио губернатора пообещал оказать помощь родным погибшего. Хинштейн добавил, что Жарова следует представить к государственной награде посмертно.