Под селом Чернышиха легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

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В Кстовском округе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком из-за собаки

Под селом Чернышиха случилась авария, когда легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой пресс-службу ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Смертельное ДТП произошло вечером 17 декабря на трассе в Кстовском округе. Причиной столкновения стала собака, внезапно выбежавшая на дорогу.

В результате аварии оба транспортных средства загорелись, и пожар тушили сотрудники МЧС, задействовавшие четыре человека и одну единицу техники.

После ликвидации огня было установлено, что в легковом автомобиле погибли три человека, в то время как водитель «Газели» остался невредим.

Между тем автобус перевернулся в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. На месте погибли два человека.