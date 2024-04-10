Под Рузой уничтожили целый арсенал боезапасов времен ВОВ

Арсенал боеприпасов нашли в двухстах метрах от деревни Сафониха. Прибывшие на место обнаружения взрывотехники установили, что все 37 найденных снарядов 45-го калибра.

Опасную находку поместили в специальный контейнер, после чего увезли на полигон, где ликвидировали с соблюдением всех правил безопасности.

Москвичам напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их трогать, а нужно сообщить о находке спасателям по номеру 112.

Ранее сообщалось, что специалистам пришлось эвакуировать промзону из-за найденного снаряда от РПГ. Инцидент произошел на севере Москвы.