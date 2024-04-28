Под Ростовом фермер из ружья расстрелял автомобиль, погибла студентка

SHOT: студентка погибла в результате стрельбы по автомобилю в Ростовской области

В Ростовской области неадекватный мужчина из карабина «Сайга» расстрелял автомобиль, в котором находилась 17-летняя студентка. От полученных ранений девушка скончалась в реанимации, сообщает SHOT .

Прошедшей ночью второкурсница из Цимлянска со своим 18-летним молодым человеком ехала в автомобиле Lada Priora. В районе хутора Паршиков к машине подбежал агрессивный мужчина и открыл огонь. Затем неадекват покинул место преступления.

В результате происшествия девушка получила 4 пулевых ранения в бедро, в плечо, в ногу. Пострадавшую госпитализировали в Волгодонскую больницу, однако медикам не удалось ее спасти. Парень студентки не пострадал.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний бизнесмен и фермер фермер Сайд Б., который последние несколько лет занимается разведением крупного рогатого скота, кормовых культур и производством молока на хуторе Паршиков.

В ходе допроса мужчина признал свою вину. У мужчины было разрешение на оружение. В данный момент устанавливаются мотивы и все обстоятельства случившегося.

По словам отца погибшей девушки, задержанный с охотничьим карабином пытался остановить машину, однако молодые люди испугались. После этого мужчина открыл по авто огонь.