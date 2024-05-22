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Под Ростовом ищут военнослужащего с пистолетом, сбежавшего из части

В Ростовской области разыскивают военного, самовольно покинувшего часть
Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

На территории Ростовской области разыскивают 36-летнего военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть, сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, он вооружен пистолетом.

Как сообщили источники, 36-летний военнослужащий скрылся из воинской части, расположенной на улице Оганова. Он уехал на автомобиле Hyundai серого цвета с номерами чеченского региона.

В городе из-за происшествия был объявлен план «Перехват».