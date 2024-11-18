Под Рязанью нашли труп изуродованной и изнасилованной собаки

В поселке Божатково, расположенном в Рязанской области, был найден сильно изуродованный труп собаки, сообщает «Вечерняя Москва».

Это произошло 14 ноября. На теле животного были выявлены многочисленные раны, вероятно, от выстрелов на близком расстоянии.

Среди прочих ужасов, у собаки был выколот глаз, отрезан язык и отрублено ухо. Самой ужасной деталью стало то, что повреждение заднего прохода, скорее всего, свидетельствует о том, что животное подверглось насилию.

Установлено, что погибшая собака была молодого возраста — не более года, была стерилизована и не представляла угрозы для окружающих, что делает произошедшее еще более шокирующим.

После открытия уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными, волонтеры из соседних организаций начали активные поиски свидетелей и возможных виновных в этом зверском деле.