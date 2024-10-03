сегодня в 20:15

Под Рязанью 3 жителя Подмосковья похитили 16-летнюю девушку с целью выдать замуж

Трое жителей Подмосковья стали фигурантами уголовного дела после того, как в городе Рыбном Рязанской области похитили 16-летнюю девушку, затем увезли ее в Московскую область с целью выдать замуж за своего родственника, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области .

Фигурантами уголовного дела, возбужденного по п. п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», стали мужчины 1985, 1986 и 2008 годов рождения. Злоумышленники, несмотря на сопротивление несовершеннолетней, затолкали ее в машину и увезли в Московскую область.

Благодаря грамотным действиям следователей удалось установить место нахождения девушки, после чего ее освободили и передали родителям. Подозреваемых в похищении задержали, в ближайшее время им изберут меру пресечения на период расследования уголовного дела.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. О состоянии 16-летней девушки информация не уточняется.